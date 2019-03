Hazard confirma rumores: foi castigado por ter ido comer um hambúrguer

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:58 Facebook

Eden Hazard, jogador do Chelsea, recordou este sábado um episódio de 2011 em que foi castigado dois jogos pelo selecionador da Bélgica por ter ido comer um hambúrguer após ter sido substituído. Hoje, garante que o sucedido o tornou "uma lenda" da seleção.

Hazard acabou, este sábado, com os rumores acerca de episódio de 2011. Nesse ano, circulou a informação que o avançado belga terá sido castigado dois jogos após ter aproveitado uma substituição para ir comer um hambúrguer. E, em entrevista, Hazard confirmou o sucedido.

"O molho desse hambúrguer era o meu preferido... ainda hoje peço à minha mãe que me leve um ou outro a Londres. Foi uma estupidez, mas deu para rir. Essa história do hambúrguer tornou-me uma lenda da seleção belga", revelou entre risos ao RTBF, canal público belga.

Há oito anos, Hazard foi substituído num encontro frente à Turquia e aproveitou para sair do estádio e jantar fora com a família antes do final do duelo. Georges Leekens, selecionador na altura, castigou o belga deixando-o fora da convocatória durante dois jogos. No próximo domingo, o avançado pode atingir o centésimo jogo pelos "diabos vermelhos".