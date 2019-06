Hazard já só falta assinar e Paulo Fonseca no leme da Roma

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 13:23 Facebook

Eden Hazard está de malas feitas para Espanha. A transferência, de 100 milhões de euros, deverá ser oficializada em breve. Depois do tricampeonato na Ucrânia, Paulo Fonseca abraça uma nova aventura. A AS Roma é o destino.

Real Madrid: Está perto de se tornar em casamento, um namoro antigo. O Real Madrid já chegou a um pré-acordo com o Chelsea com vista à contratação de Eden Hazard, um negócio que deverá concretizar-se por valores próximos dos 100 milhões de euros, segundo avança a Sky Sports. Também o jornal espanhol AS escreve que o internacional belga, de 28 anos, irá rubricar um contrato de longa duração, possivelmente de cinco anos. Na temporada passada, altura em que Hazard foi associado ao Real Madrid, o jogador belga já havia manifestado o desejo de deixar o Chelsea, clube ao clube está vinculado por mais uma temporada.

AS Roma: ​​​​​​​De desejo, a realidade. Paulo Fonseca vai mesmo treinar a Roma. O acordo foi alcançado, nesta sexta-feira, após várias semanas de negociações. Segundo o jornal A Bola, o técnico português "tem previsto aterrar na capital italiana na próxima de segunda-feira, de forma a rubricar a ligação contratual aos giallorossi". Paulo Fonseca deverá rubricar um contrato válido por duas temporadas com mais uma de opção, e auferir um salário de 3 milhões de euros por época.

Feirense: Continua a crescer o plantel fogaceiro para a temporada 2019/20. Ruca, lateral esquerdo de 28 anos, chega proveniente do Mafra, para uma defesa que já conta com outras caras novas: Ricardo, Ícaro e Zé Ricardo. No currículo conta com passagens pelos emblemas portugueses do Gil Vicente, Tondela, Mafra, Vitória de Setúbal e ainda pelos cipriotas do Alki Oroklini.

Chaves: O defesa, de 25 anos, Rafael Viegas, foi esta sexta-feira apresentado como reforço do Chaves, para as próximas duas temporadas. O defesa brasileiro fez quase todo o percurso em clubes brasileiros e só em 2017 é que chegou a Portugal para representar o Águeda por uma época.

AEK: Paulinho, ex-jogador do Chaves, foi oficializado, esta sexta-feira, como reforço do AEK de Miguel Cardoso. Depois de, na passada temporada, ter alinhado pelos Chaves, o lateral, de 27 anos, tem a primeira experiência fora de portas depois representar clubes como F. C. Porto, Leixões, Moreirense, União da Madeira e Braga.