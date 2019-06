Hazard usa relógio de 68 mil euros na apresentação

Ontem às 23:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Eden Hazard viveu um momento muito especial, esta tarde de quinta-feira, em Madrid ao ser recebido no Bernabéu por 50 mil adeptos. E nada escapou ao olho de lince da Imprensa, que descobriu que o avançado usou um relógio de luxo, da marca "Richard Mille", avaliado em 68 mil euros.

No pulso do jogador luzia o modelo RM016, de ouro branco de 18 quilates, com diamantes incrustados à volta da caixa, que segundo websites especializados custará cerca de 60 mil libras (68 mil euros). Uma curiosidade para olhos mais atentos é o número 7 incluir o dia do mês, contudo, Hazard parece ter-se esquecido de acertar a data, vislumbrando-se um 8, em vez de 13, dia da apresentação.