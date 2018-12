JN Hoje às 18:52 Facebook

O Al Taawon, orientado pelo técnico português Pedro Emanuel, venceu, esta sexta-feira, na casa do Al Wehda, por 1-0, em jogo da 12.ª jornada da Liga saudita.

O extremo Heldon, que passou por Portugal, apontou o único golo do jogo a quinze minutos do final.

Com esta vitória, a equipa orientada por Pedro Emanuel igualou o Al Wehda, no quarto lugar da Liga saudita, com 21 pontos.