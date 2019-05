Henrique Calisto: "No futebol, a lógica é uma batata"

Hoje às 15:45 Facebook

Henrique Calisto, treinador de futebol, comenta o duelo entre Benfica e F. C. Porto.

Estatisticamente, o F. C. Porto é mais bem-sucedido no Funchal, com o Nacional, do que o Benfica em Vila do Conde, diante do Rio Ave. Que conclusões se podem tirar daqui?

Esses dados contam pouco, porque os contextos são sempre diferentes. Há, de facto, deslocações mais difíceis que outras e isso pode afetar o estado emocional, mas tudo depende da maturidade das equipas.

Em condições normais, F. C. Porto e Benfica vencem e a Liga decide-se na última jornada?

No futebol, a lógica é uma batata. O F. C. Porto quer cumprir o seu papel e levar a decisão até à última jornada. Esteve com sete pontos de vantagem e não vai querer entregar o campeonato de mão beijada. O Benfica tem mais margem, pois pode empatar um jogo.