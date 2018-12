Hernâni dá vitória ao F. C. Porto no último minuto frente ao Boavista

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:31 Facebook

O F. C. Porto venceu (1-0) o Boavista este domingo, no Estádio do Bessa, em jogo da 11.ª jornada da Liga. Hernâni, já nos descontos, deu a vitória aos azuis e brancos e Sérgio Conceição acabou expulso.

O F. C. Porto não só segurou a liderança isolada na Liga depois de vencer, já nos descontos, o dérbi da Invicta no Bessa, frente ao Boavista, como também igualou o melhor registo de Sérgio Conceição no comando dos dragões, ao alcançar a 10.ª vitória consecutiva.

Num jogo intenso e com apenas uma alteração no onze - Maxi Pereira, titular frente ao Schalke, ficou de fora e Otávio foi a novidade - os azuis e brancos só chegaram ao golo na segunda parte. Primeiro, Herrera, aos 71 minutos, ainda marcou mas Hugo Miguel anulou o golo.

Perto do fim, Soares, de baliza aberta, perdeu uma oportunidade de ouro de abrir o marcador mas a chave do triunfo estava mesmo no banco. Pouco depois de entrar em campo, Hernâni, já nos descontos, marcou o único golo do jogo e o primeiro na Liga ao serviço do F. C. Porto.

Marega cruzou para a área, Gonçalo Cardoso falhou o corte e a bola chegou a Soares. O brasileiro assistiu Adrián, que rematou para as costas de um defesa do Boavista. A bola sobrou para Hernâni que, sozinho, só teve de encostar. A equipa azul e branca explodiu de alegria mas, após os festejos, houve confusão junto ao banco do F. C. Porto e Sérgio Conceição acabou expulso.

Os campeões nacionais somam 27 pontos, mais três do que o Braga, segundo classificado, e mais quatro do que o Benfica, terceiro, enquanto o Boavista segue no 16.º posto, com os mesmos nove pontos de Tondela e Feirense.