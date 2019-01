Hernâni marca no prolongamento e apura F .C. Porto para as meias-finais da Taça

Hoje às 22:26 Facebook

Um golo de Hernâni, aos 118 minutos, permitiu, esta terça-feira, ao F.C. Porto apurar-se para as meias-finais da Taça de Portugal em futebol, ao vencer o Leixões por 2-1, após prolongamento.

Frente à única equipa da II Liga ainda em prova, os 'dragões' até começaram bem, quando se adiantaram no marcador aos 11 minutos, por Herrera, mas a equipa de Matosinhos conseguiu levar o encontro para prolongamento, depois do golo do empate, anotado por Zé Paulo, aos 78.

No tempo extra, a equipa de Sérgio Conceição, que foi afastada pelo Sporting nas meias-finais da prova na época passada, chegou à vitória já bem perto do final, com o tento de Hernâni, aos 118.

Nas meias-finais, o FC Porto vai defrontar o Sporting de Braga, que hoje eliminou o Desportivo das Aves, que era o detentor do troféu.