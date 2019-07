Hernâni satisfeito com mudança para o Levante

Hoje às 14:11 Facebook

O ex-futebolista do F. C. Porto considera que o estilo de jogo do Levante, clube com o qual assinou por três épocas, o favorece. Hernâni considera um desafio disputar o campeonato espanhol.

"O que me atrai é um novo desafio e o facto de ser a liga espanhola. O clube é bom e venho para trabalhar. Vi os últimos cinco jogos e favorece-me o jogo do Levante", considerou o extremo, que chega ao clube espanhol após terminar contrato com o F C Porto.

Hernâni, de 27 anos, falou na apresentação pelo Levante, 15.º classificado na época 2018/19, revelando que o acordo estava fechado há algum tempo, mas que as partes "sabiam que tinham de esperar".

"Falei com o Adrián López [avançado espanhol, que também estava no FC Porto], falou-me bem e isso pesou na minha decisão", disse o jogador.

Também o presidente do Levante, Quico Catalán, mostrou satisfação por contar com o extremo português, algo que já desejava há um ano, mas que naquela altura se revelou "impossível".

"Há um ano foi impossível e meses depois chegamos a um acordo. Para qualquer clube é muito importante a vontade do jogador", justificou.

Hernâni fez a formação no Cova da Piedade e passou por Atlético e Mirandela, antes de 'dar nas vistas' no Vitória de Guimarães, e ser, depois, contratado pelo FC Porto, com cedências aos vimaranenses e ao Olympiacos, antes de voltar ao Dragão.