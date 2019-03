Herrera a caminho do Atlético de Madrid, dizem italianos do Inter

Hoje às 22:42 Facebook

O jogador do F. C. Porto Héctor Herrera estará a caminho dos espanhóis do Atlético de Madrid no fim da época, de acordo com uma fonte do Inter de Milão, outro dos clubes interessados no médio mexicano.

Os responsáveis do clube italiano tentaram convencer Herrera a rumar a Milão, mas este terá preferido a equipa de Madrid, avança o jornal "O Jogo". Fontes do clube "nerazzurro" foram contactadas pelo diário desportivo e afirmaram que o médio dos "dragões" vai assinar pelos "colchoneros" por cinco épocas.

Além do Inter e do Atlético, também os italianos do Milan e Roma e os franceses do Lyon terão tentado contratar o capitão do F. C. Porto. No entanto, a decisão final de Herrera só deverá ser revelada no fim da temporada.

Segundo a fonte, um dos fatores que pesou na decisão do jogador foi a certeza de que a equipa de Madrid irá disputar a Liga dos Campeões na próxima época, assim como deverá manter o treinador Simeone, com quem Herrera já terá falado. Já o clube de Milão ainda não tem assegurada a participação na próxima edição da Champions.