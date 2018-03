Herrera de regresso ao onze do F. C. Porto frente ao Boavista

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:26 Facebook

Twitter

O F. C. Porto recebe, este sábado, o Boavista em jogo a contar para a 27.ª jornada. Herrera está de regresso após cumprir um jogo de castigo.

Para o duelo deste sábado, Sérgio Conceição não poderá contar com os lesionados Alex Telles, Danilo e Marega e o castigado José Sá. Do lado do Boavista, Edu Machado, Bulos (lesionados), Carraça (castigado) e Rui Pedro (cedido pelo F. C. Porto) não vão a jogo.

No histórico de confrontos entre as duas equipas no Estádio do Dragão, a vantagem dos azuis e brancos é clara: 46 vitórias em 54 jogos, registando-se seis empates e apenas duas derrotas.

Onze do F. C. Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Diogo Dalot, Sérgio Oliveira, Herrera, Ricardo, Otávio, Brahimi e Aboubakar.

Onze do Boavista: Vagner, Tiago Mesquita, Rossi, Henrique, Talocha, Idris, David Simão, Renato Santos, Fábio Espinho, Yusupha Njie e Mateus.

O pontapé de saída está marcado para as 20. 30 horas. A arbitragem estará a cargo de Manuel Oliveira (Porto) e Bruno Esteves (Setúbal) será o videoárbitro.