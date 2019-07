Herrera despede-se do F. C. Porto com emoção e um "até já"

Nuno Barbosa Hoje às 14:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo capitão portista concluiu a ligação ao clube no passado dia 30. Esta terça-feira, usou as redes sociais para despedir-se do clube que serviu durante seis temporadas. Héctor Herrera disse adeus com notória emoção, num vídeo com mais de quatro minutos e também algumas palavras escritas na legenda.

"Obrigado por tudo, F. C. Porto. Muito obrigado, F. C. Porto, companheiros, staff e adeptos por estes maravilhosos seis anos de dragão ao peito, foi um enorme prazer fazer parte da família portista, até já", escreveu Herrera, deixando no ar, também aí, a possibilidade de um dia voltar ao Dragão.

Herrera despediu-se com 245 jogos realizados com a camisola portista (35 golos), tornando-se, assim, no quarto estrangeiro com mais partidas realizadas pelos azuis e brancos, apenas atrás de Aloísio (474), Helton (334) e Drulovic (327).

Agora, o internacional mexicano deve prosseguir carreira no Atlético Madrid, mas esse destino ainda carece de oficialização.