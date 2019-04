Herrera e Brahimi titulares frente ao Portimonense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:31, atualizado às 17:40 Facebook

O F. C. Porto defronta, este sábado em Portimão, o Portimonense em jogo a contar para a 29.ª jornada da Liga. Herrera e Brahimi alinham de início. Óliver Torres ficou de fora.

Para este encontro, Sérgio Conceição não poderá contar com o castigado Felipe. Do lado do Portimonense, são duas as baixas: Paulinho, castigado, e Marcel, lesionado.

Onze do Portimonense: Ricardo Ferreira; Tormena, Lucas Possignolo, Jadson e Ruben Fernandes; Dener, Pedro Sá e Lucas Fernandes; Tabata, Jackson Martinez e Aylton Boa Morte.

Onze do F. C. Porto: Casillas, Manafá, Pepe, Éder Militão, Alex Telles, Corona, Herrera, Danilo, Brahimi, Soares e Marega.

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas. A arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo (Leiria). O VAR será Luís Godinho (Évora).