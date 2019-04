Herrera: "Evitar o pentacampeonato do Benfica fez a cidade explodir de alegria"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 15:26 Facebook

Herrera recordou esta terça-feira, em entrevista ao jornal "Marca", o momento mais especial no F. C. Porto e garantiu nunca lhe ter passado pela cabeça um regresso ao México, apesar das dificuldades.

Numa entrevista ao jornal "Marca", Herrera, médio do F. C. Porto, recordou a conquista do campeonato nacional de dragão ao peito e considerou o momento o mais especial desde que assinou pelo clube azul e branco. Para o mexicano, evitar o pentacampeonato do Benfica fez a cidade "explodir de alegria".

"O momento mais especial foi o meu primeiro campeonato cá. Foi um ano inesquecível a nível pessoal, sinto-me muito contente e orgulhoso por ter conseguido conquistar o meu primeiro título, por ser capitão, por ter levantado a taça, foi algo incrível. Os momentos que vivemos na última época e os festejos que vimos nas ruas são coisas que não sei se voltarão a acontecer. Foram momentos que vamos levar connosco para sempre. Ter conseguido o campeonato depois de quatro anos sem conseguir um título e evitar o pentacampeonato do Benfica fez a cidade explodir de alegria", recordou o mexicano.

Na mesma publicação, Herrera, que chegou ao F. C. Porto em 2013/14, garantiu nunca ter pensado regressar ao México apesar de ter passados momentos complicados.

"Passei por momentos difíceis, mas nunca pensei regressar ao México. Desde que saí para a Europa que sabia que não ia ser uma aventura fácil. Sabia que tinha de trabalhar duro, dia após dia, para poder estar cada vez melhor. Quando chegaram os momentos difíceis nunca me passou pela cabeça regressar. Não por menosprezar o país ou por não o amar, mas simplesmente porque quero continuar a mostrar que tenho a capacidade de continuar a jogar na Europa", disse.