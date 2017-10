Herrera marca na vitória do México frente a Trindade e Tobago

Hoje às 11:04 Facebook

A seleção mexicana de futebol, já qualificada para o Mundial2018, venceu hoje por 3-1 na receção a Trindade e Tobago, última classificada da zona de qualificação da CONCACAF, com um golo do portista Herrera.

Winchester, aos 66 minutos, deu vantagem à formação de Trindade e Tobago, tendo o México, que alinhou de início com os jogadores do FC Porto Layún, Reyes e Herrera, encetado uma reviravolta no marcador.

Lozano, aos 78, a passe de Layún, 'Chicharito', aos 88, e Herrera, aos 90+4, marcaram os golos do triunfo da equipa de Juan Carlos Osorio, que deixou o avançado do Benfica Raul Jimenez no banco.

Com este triunfo, o México soma 21 pontos, mais seis do que a Costa Rica, que necessita de pontuar hoje frente às Honduras para assegurar o apuramento para o Mundial2018, e mais nove do que os Estados Unidos, que golearam por 4-0 o Panamá.

Na última ronda, marcada para terça-feira, os Estados Unidos deslocam-se a Trindade e Tobago, o Panamá recebe a Costa Rica e as Honduras jogam em casa com o México.