Herrera: o jogo "difícil" com o Liverpool e os elogios a Conceição

O jogo com o Liverpool vai obrigar o F. C. Porto a dar o máximo, com o capitão Hector Herreta a considerar que os dragões podem seguir em frente nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

"Acreditamos muito nas nossas hipóteses de apuramento, embora estejamos conscientes de que será extremamente difícil. Se não encararmos a eliminatória com a atitude correta, não vale a pena jogarmos", disse o internacional mexicano, em declarações ao sítio oficial do F. C. Porto.

Herrera, ao serviço dos 'dragões' há quatro épocas e meia, considera que a equipa terá que dar o máximo, "tanto na primeira como na segunda mão", se quiser ter a oportunidade de bater o adversário.

A primeira mão com o Liverpool está agendada para quarta-feira, às 19.45 horas, no Estádio do Dragão.

Para ter sucesso, o capitão portista espera estudar bem o Liverpool e "encontrar a melhor forma de abordar o jogo", numa época em que seguir o mais longe possível na 'Champions' é uma meta, mas em que a Taça e a I Liga são as prioridades.

Herrera deixou também elogios ao técnico Sérgio Conceição, na sua primeira época como treinador do F. C. Porto.

"Os seus métodos de trabalho são simples, mas eficazes. Gosto muito da sua personalidade, do seu caráter. Isso é muito importante e era o que estava a faltar no clube", começou por dizer, acrescentando também a importância do caráter e personalidade dos jogadores, capazes de serem humildes para aceitarem o que o técnico pede.