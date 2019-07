Herrera oficializado no Atlético de Madrid

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:50, atualizado às 17:12 Facebook

O Atlético de Madrid oficializou esta quarta-feira a contratação do mexicano Herrera, ex-jogador e capitão do F. C. Porto. O médio de 29 anos assinou um contrato válido até 2022.

Depois de confirmar a saída do F. C. Porto nas redes sociais, Herrera foi esta quarta-feira oficializado no Atlético de Madrid. O médio de 29 anos, que terminou contrato com os azuis e brancos no final de junho, assinou contrato com os colchoneros até junho de 2022.

Herrera chegou a Portugal em 2013 e esteve seis épocas ao serviço do F. C. Porto. O mexicano, que ganhou o estatuto de capitão de equipa, disputou 245 jogos e marcou 35 golos, tendo tido um papel decisivo na conquista do título de 2017/18, ao ser o autor do golo da vitória dos azuis e brancos no Estádio da Luz frente ao Benfica.