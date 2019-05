Herrera prepara-se para também rumar a Madrid

Nuno Barbosa Hoje às 14:46 Facebook

Depois de Felipe, o capitão será o próximo a ir para o Atlético e, na terça-feira, até fez escala na capital espanhola. O núcleo duro dos dragões está em risco de perder oito jogadores.

Herrera também irá percorrer a ponte Porto-Madrid, por onde avançaram, primeiro, Militão e Felipe. O capitão, ao contrário dos defesas, sai em final de contrato. Ao que apurou o JN, o anúncio da mudança para o Atlético Madrid só será feita no final desta semana, mas o mexicano já esteve ontem na capital espanhola, onde fez escala para um período de férias no México. Logo na primeira semana após o final da época, os dragões despedem-se de três jogadores do núcleo duro de Sérgio Conceição, mas mais se deverão seguir.