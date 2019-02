Herrera promete determinação máxima contra o Benfica

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O capitão do F. C. Porto prometeu, esta quinta-feira, máxima determinação no encontro de sábado frente ao Benfica, no Estádio do Dragão, que pode aumentar a vantagem azul e branca na liderança da Liga.

Com boas recordações frente ao Benfica - o mexicano marcou, na época passada, o golo da vitória do F. C. Porto no Estádio da Luz, na segunda volta do campeonato - o capitão Herrera quer repetir a proeza, desta vez em casa, em mais um clássico decisivo para a liderança da Liga.

Em declarações às redes sociais dos azuis e brancos, o mexicano deixou uma garantia aos adeptos: "Temos trabalhado nos limites e vamos para o jogo com a determinação no máximo. Queremos ganhar", disse.

Esta época, Herrera já soma 40 jogos de dragão ao peito e sete golos, três deles nos últimos três jogos da Liga.