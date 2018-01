F. C. Porto: Herrera suspenso dois jogos

JN Ontem às 19:04 Facebook

O médio mexicano do F. C. Porto Herrera, que foi expulso no jogo frente ao P. Ferreira a contar para a última jornada da Taça da Liga, foi suspenso por dois jogos pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Hector Herrera viu o cartão vermelho direto após uma cotovelada a Andrezinho e foi castigado pelo Conselho de Disciplina com dois jogos de suspensão. O médio mexicano falha, assim, o jogo de quarta-feira frente ao Feirense e o duelo de domingo frente ao V. Guimarães, ambos no Estádio do Dragão.

O mesmo castigo foi aplicado a Jean Cléber, médio do Marítimo, que também foi expulso frente ao União da Madeira, a contar para a Taça da Liga. O brasileiro será baixa para o jogo contra o Chaves, na Madeira, e contra o Sporting, no Estádio de Alvalade.