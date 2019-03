Hevertton Santos assina contrato profissional e fica com cláusula de 45 milhões

Hoje às 23:00 Facebook

O Sporting assinou, nesta quinta-feira, contrato profissional com Hevertton Santos, defesa direito brasileiro de 18 anos, que tem jogado pela equipa de sub-19 leonina.

Há sete anos nos leões, o futebolista brasileiro deu mais um passo na afirmação pessoal, ao rubricar um contrato profissional, por três temporadas com os leões, tendo ficado blindado com uma cláusula de 45 milhões de euros.

Hevertton tem dois golos apontados em 17 jogos, esta época, pelos sub-19 do Sporting, que disputam a fase final do nacional do escalão.

Nos últimos dias, o Sporting tem apostado mais intensamente na formação do clube, com a celebração de contratos profissionais, tendo agora concretizado o compromisso com o defesa brasileiro.