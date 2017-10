Hichem internado e em observação nas próximas 24 horas

JN Hoje às 21:23 Facebook

O Moreirense informou, este domingo, que Hichem ficará em observação nas próximas 24 horas.

O jogador caiu inanimado no relvado durante o jogo deste domingo, frente ao Canelas, na terceira eliminatória da Taça de Portugal que o Moreirense venceu (3-1). Hichem saiu de maca do relvado diretamente para a ambulância.

Apesar do susto, o clube de Moreira de Cónegos já informou que o defesa se encontra bem e consciente e que ficará em observação durante as próximas 24 horas.

"O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD informa que o jogador Hichem Belkaroui está bem e consciente. Mais se informa que o jogador ficará em observação nas próximas 24h no centro hospitalar de Gaia onde, posteriormente, realizará mais exames. O Moreirense deseja ao jogador uma rápida recuperação, com a certeza que voltará mais forte", pode ler-se no site.