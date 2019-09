Higuaín: "Ronaldo está mais completo e com vontade de ganhar tudo"

JN Hoje às 19:49 Facebook

Em entrevista, o avançado da Juventus Gonzalo Higuaín falou sobre voltar a partilhar o ataque com Cristiano Ronaldo e elogiou a boa forma do internacional português.

Depois de ter jogado com Cristiano Ronaldo quando ambos coincidiram no Real Madrid, Higuaín está novamente ao lado do avançado português, mas agora na Juventus. Em entrevista à Sky Sport, o jogador argentino demonstrou felicidade por partilhar o ataque da Vecchia Signora com Ronaldo. "Já não jogava com ele há alguns anos. Ele era mais novo e agora está mais completo, mais ambicioso e com vontade de ganhar tudo e de tentar bater novos recordes", afirmou.

"Pipita" Higuain aproveitou ainda para falar sobre a época passada e revelou o motivo de ter optado por jogar com o "número 21". "Decidi mudar do 9 para o 21, apesar de ainda estar disponível, pelo dia em que a minha filha nasceu, para a levar comigo em cada jogo. Foi uma escolha com o coração e que me está a dar sorte", disse.