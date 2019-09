Higuita conseguiu a primeira vitória da carreira em Portugal

Hoje às 18:12 Facebook

O colombiano Sérgio Higuita, que venceu esta quinta-feira a 18.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta, correu este ano em Portugal, na Volta ao Alentejo, tendo vencido a 4ª etapa da "Alentejana", que terminou em Portalegre, e que foi a sua primeira vitória da carreira como profissional.

Além da vitória na etapa de Portalegre, Higuita foi 5º na Classificação Geral Individual a 21 segundos do também vencedor da Volta a Portugal João Rodrigues (W52/FCPorto). O colombiano foi ainda 5º na Classificação por Pontos e 2º na Montanha e na Juventude.

A primeira corrida de Sergio Higuita pela EF1, foi o Amgem Tour of California (USA), tendo sido segundo, a 16 segundos do esloveno Tadej Pogacar (EUA/ Team Emirates), que no início de 2019 tinha vencido a Volta ao Algarve.