Higuita vence etapa e Roglic reforça liderança da Vuelta

O colombiano Sergio Higuita (Education First) venceu isolado, esta quinta-feira, a 18.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta. O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), segundo, reforçou a liderança da geral individual.

Higuita, de 22 anos, cumpriu os 177,5 quilómetros entre Colmenar Viejo e Becerril de la Sierra em 4:33.09 horas, 15 segundos à frente de Roglic e do espanhol Alejandro Valverde (Movistar), terceiro classificado.

Com este resultado, Roglic segurou a camisola vermelha de líder e até aumentou a distância para os rivais, dispondo agora com 2.50 minutos de vantagem sobre Valverde, segundo, por troca com o companheiro de equipa, o colombiano Nairo Quintana, que perdeu tempo e segue em terceiro, a 3.31.

Na sexta-feira, a 19.ª etapa liga Ávila a Toledo, ao longo de 165,2 quilómetros de um traçado menos montanhoso do que o dos últimos dias, incluindo apenas uma contagem de terceira categoria, logo ao quilómetro 12.