Holanda vence Alemanha e reentra na corrida à fase final

A Holanda, com uma exibição de luxo, venceu este sábado a Alemanha por 3-0, em jogo da terceira jornada do Grupo 1 da Liga das Nações A, disputado em Amesterdão, relançando a corrida à fase final da prova.

Perante uma Alemanha incapaz de articular o seu melhor futebol, foram os holandeses a dar espetáculo, com Memphis Depay em grande destaque: no primeiro golo, cruzou, de livre, para um cabeceamento de Babel à barra, que o 'capitão' Van Dijk emendou para o 1-0, aos 30 minutos.

Perante uma reação alemã que não teve efeitos práticos, Depay fez o 2-0, aos 87, antes de assistir, em cima dos 90, Wijnaldum, que selou um triunfo importante para os comandados de Ronald Koeman, que falharam as últimas edições do Europeu e do Mundial.

O jogo de hoje assumiu ainda caráter histórico pela marca alcançada pelo selecionador alemão, Joachim Löw, que hoje se tornou o treinador com maior número de jogos no comando da Mannschaft, com um total de 168, desempatando com Sepp Herberger no topo da tabela.

A Alemanha, que venceu na final do Mundial1974, precisamente, a 'laranja mecânica', segue em último lugar do grupo, com apenas um ponto, fruto de um empate com a campeã mundial França.

Os franceses lideram a poule, com quatro pontos, mais um do que os holandeses e mais três do que os alemães, próximos adversários dos campeões do mundo, em partida marcada para a próxima terça-feira, em Paris.

No Grupo 4 da Liga B, Irlanda e Dinamarca empataram 0-0, deixando os nórdicos isolados no primeiro posto, com quatro pontos, mais um do que o País de Gales e mais três do que os irlandeses.

Na Liga C, a Bulgária somou a terceira vitória em outros tantos jogos no grupo 3, ao bater em casa Chipre por 2-1, numa partida que a formação cipriota começou a ganhar, antes de Despodov, aos 59 minutos, e Nedelev, aos 68, virarem o resultado a favor da equipa da casa.

Os búlgaros lideram com nove pontos, mais três que a Noruega, que hoje venceu a Eslovénia por 1-0, ainda sem pontuar, e mais seis do que o Chipre.

Na poule 4 da Liga D, a Macedónia goleou o Liechtenstein por 4-1, com um 'bis' de Trajkovski e tentos de Pandev e Alioski, dando um passo importante rumo ao apuramento, ao somar nove pontos em nove possíveis, mais seis relativamente aos três adversários.

Antes, no outro jogo do grupo, a seleção de Gibraltar venceu pela primeira vez em jogos oficiais, ao bater a Arménia por 1-0, com Joseph Chipolina a apontar o único golo de um encontro histórico, em Erevan.

Ainda na Liga D, a Geórgia está com 'pé e meio' na próxima fase, no grupo 1, depois de vencer Andorra por 3-0, enquanto Letónia e Cazaquistão empataram a uma bola.