Holdimo repudia violência e manifesta solidariedade com jogadores e treinadores

A Holdimo, detentora de cerca de 30% da SAD do Sporting, repudiou esta terça-feira os atos de violência ocorridos na Academia do clube, em Alcochete, manifestando solidariedade com futebolistas e equipa técnica.

Em comunicado, a sociedade do empresário angolano Álvaro Sobrinho expressou "o seu mais veemente repúdio pelos atos praticados na academia de Alcochete".

"Os autores não podem ficar impunes, terão de ser utilizados, até à exaustão, todos os meios para apurar as responsabilidades de quem teve tão vil comportamento. A violência é um ato primário, gratuito e injustificável. Neste momento manifestamos a nossa total solidariedade com os jogadores e equipe técnica agredida e apelamos à sua superior inteligência, para não confundirem a árvore com a floresta", lê-se no comunicado da Holdimo.

Durante a tarde desta terça-feira, cerca de 50 indivíduos de cara tapada, alegadamente adeptos "leoninos", invadiram a Academia e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic, assim como o treinador Jorge Jesus e outros membros da equipa técnica.

A secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, confirmou a detenção de 21 indivíduos, presumivelmente envolvidos neste caso.

"A Holdimo apela à calma dos jogadores e equipa técnica, com a garantia de que tudo, mas mesmo tudo, será feito para apurar todas as responsabilidades. É o momento de mostrarem a raça do Leão, deste lado creiam ter a determinação de não deixar nenhum responsável impune. Não regatearemos esforços para que sejam identificados todos os autores, o Sporting é o oposto da imagem que hoje foi transmitida com os acontecimentos em Alcochete", concluiu a Holdimo.

A equipa principal do Sporting cumpria hoje o primeiro treino da semana, depois da derrota no terreno do Marítimo (2-1), que relegou a equipa para o terceiro lugar da I Liga, iniciando a preparação para a final da Taça de Portugal, no domingo, frente ao Desportivo das Aves.