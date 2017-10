Hoje às 10:20, atualizado às 12:17 Facebook

Um homem, com uma criança ao colo tentou agredir o guarda-redes Anthony Lopes durante uma confusão entre jogadores do Everton e do Lyon, num jogo da Liga Europa.

Não é um candidato a pai do ano. Um homem, ainda por identificar, não se conteve ao ver os jogadores do Everton e do Lyon a trocar empurrões numa confusão junto à linha de fundo e quis entrar na liça, quinta-feira à noite, em Liverpool, durante um jogo para a Liga Europa.

Com uma criança ao colo, o homem desferiu alguns murros em direção à mole de jogadores que exibia argumentos braçais e peitorais para dirimir a discussão surgida após uma entrada dura de Ashley Williams sobre Anthony Lopes.

Bertrand Traore saiu em defesa do colega de equipa, o guarda-redes internacional português, e rapidamente a confusão envolveu meia dúzia de jogadores de cada equipa.

A defesa da honra ganhou maior dimensão com a entrada no "ringue" do Rocky Marciano de Liverpool. O homem ainda deu uma palmada na cabeça de Anthony Lopes, antes de recuar e começar a desferir murros no ar e gestos agressivos, sempre com a criança ao colo.

Apesar da confusão, tudo acabou em bem. Apenas dois jogadores foram castigados pelo árbitro, com um salomónico cartão amarelo, enquanto um filho de emigrantes portugueses em França deu uma lição de "fair-play" na pátria do futebol.

"Acho que não faz parte da atmosfera inglesa no futebol agredir um jogador", comentou Anthony Lopes, desvalorizando o incidente. "Não foi nada de especial, aconteceu mas já passou. Parece-me que serviu para despertar os adeptos, que adoraram este momento", acrescentou o guarda-redes internacional português.

O Everton anunciou, esta sexta-feira, que vai impedir o adepto que empurrou o guarda-redes internacional português de assistir a jogos da equipa.