Homem detido por "homicídio involuntário" de Emiliano Sala

Um homem de 64 anos foi detido pela polícia britânica, esta quarta-feira, por "homicídio involuntário" de Emiliano Sala. Recorde-se que o piloto Dave Ibbotson também teve morte imediata, no desastre aéreo de 21 de janeiro, quando o antigo jogador ultimava a transferência do Nantes para o Cardiff

A informação da detenção foi precisamente anunciada pela polícia britânica, sendo que o homem em questão já foi libertado. As autoridades asseguram que não prestarão mais informações sobre o caso e que o homem em causa "está a colaborar com as investigações".