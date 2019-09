Homenagem a Domingos Gomes, médico e cavalheiro do futebol

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 18:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Um grupo de jornalistas contemporâneos de Domingos Gomes presta tributo ao antigo médico do F. C. Porto, internacionalmente destacado na área da Medicina Desportiva, que exerce há 50 anos

A homenagem será prestada num jantar a realizar, esta quarta-feira, em Matosinhos, e juntará profissionais da comunicação social que conviveram com Domingos Gomes nos estádios de futebol, sobretudo na época em que o médico integrou e dirigiu o departamento clínico do F. C. Porto, durante quase três décadas, entre 1973 e 1999.

O transmontano de 79 anos (Ribeira de Pena, 3 de julho de 1940) concluiu o curso Medicina na Faculdade de Medicina do Porto (1971), onde foi docente durante dez anos (1972-1982). Especializou-se e destacou-se na Medicina Desportiva, de que se tornou um dos mais proeminentes peritos internacionais, acompanhando o advento dos mais modernos métodos médicos e cirúrgicos, para acompanhamento e recuperação de atletas lesionados.

O antigo médico do F. C. Porto esteve ainda 15 anos na UEFA e três na FIFA, entre 1994-2009. Integrou a Comissão Médica da UEFA e daqui transitou para a Comissão Médica do Controlo Antidoping. Realizou mais de meio milhar de controlos, três dos quais em finais da Liga dos Campeões e outros três em Supertaças Europeias.

A par do profissional, a homenagem distingue um dos últimos cavalheiros do futebol, um homem de trato simples e cortês, que atraiu a simpatia de todos os que o rodeavam, sem qualquer exceção clubística. Ainda recentemente, foi homenageado pelo Sporting, por um ato de bravura: em 1995, saiu do autocarro do F. C. Porto, desafiou todas as normas de segurança e foi assistir os adeptos do Sporting que tinham caído de um varandim, no Estádio de Alvalade. Meses depois, assistiu Silvino, então guarda-redes do Benfica, em pleno Estádio da Luz, deixando o relvado debaixo de uma calorosa salva de palmas.

Além da atividade no Desporto, Domingos Gomes foi também deputado na Assembleia da República, tendo sido o principal responsável pela Lei 133/98, que obriga todas as estruturas do futebol profissional a terem um departamento médico de alta competição.

"Exemplo raro de desportivismo, altruísmo e dedicação à causa da medicina desportiva, manteve, também, um relacionamento de respeito e absoluta disponibilidade para com os jornalista com quem foi contactando ao longo de todo este tempo. O Dr. Domingos Gomes merece, por tudo isto, o tributo da nossa amizade e gratidão", destaca a organização do jantar de homenagem, marcado para o restaurante "D. Zeferino", em Matosinhos.