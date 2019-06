Delfim Machado Hoje às 12:59 Facebook

Os adeptos que têm histórico de violência relacionada com o futebol, os chamados hooligans, estão "identificados e monitorizados" pela PSP, assegurou esta manhã aquela força policial que vai empenhar 2500 agentes nos jogos da final e terceiro e quarto lugar da Liga das Nações.

Em conferência de imprensa realizada este sábado de manhã, em Guimarães, o intendente Alexandre Coimbra, diretor do Gabinete de Informação e Relações Públicas da PSP, disse ter conhecimento que alguns adeptos que estão em Portugal "estão identificados como indivíduos que, pelo seu historial, já têm alguns episódios relacionados com jogos de futebol".

No entanto, assegurou, "estão devidamente monitorizados e identificados, quer pela parte das informações policiais, quer por parte dos spotters portugueses e ingleses". Ou seja, acrescenta o intendente, "qualquer dos seus movimentos que possa por em causa a segurança de terceiros ou do espetáculo" será travado "de forma imediata".

Numa espécie de balanço da operação da Liga das Nações até agora, Alexandre Coimbra disse que tudo "tem corrido da melhor forma" e "não tem havido nenhum comportamento anormal". Até ao momento, foram detidos quatro portugueses e dois ingleses, identificados um inglês e um holandês, feridos dois polícias portugueses, um cidadão inglês e dois americanos, houve ainda 11 vítimas de crimes contra a propriedade (sete holandesas e quatro inglesas), bem como várias intervenções em pequenos focos de desordem, prontamente sanados.

Quanto aos dois adeptos ingleses detidos, foram-no na sequência dos distúrbios ocorridos na passada quarta-feira no centro do Porto. Depois da detenção, foram presentes ao Tribunal daquela cidade e foi-lhes aplicada uma multa de 400 e outra de 600 euros, que pagaram prontamente. Contudo, as consequências para estes ingleses não acabam aqui. É que quando aterrarem em Inglaterra vão ter à sua espera as autoridades inglesas para a aplicação de uma "banning order" (interdição de entrada em recinto desportivo) que vai de três a cinco anos.

PSP envolve 2500 agentes

Amanhã, a Inglaterra e a Suíça defrontam-se às 14.00 horas no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, para o jogo que define o terceiro e quarto lugar. Até este sábado de manhã, tinham sido vendidos 15 mil bilhetes. Portugal e Holanda disputam a final às 19.45 horas no Estádio do Dragão, no Porto, onde são esperados 48 mil adeptos.

A PSP preparou uma operação de segurança que envolve 2500 agentes, divididos entre 1500 no Porto e quase mil em Guimarães. Os condicionalismos de trânsito mantêm-se, o comércio é aconselhado a retirar esplanadas e não vender bebidas em recipientes de vidro, e os adeptos aconselhados a ir cedo para o estádio ou "fan meeting points".

A grande novidade é o reforço da segurança na Avenida dos Aliados, onde o acesso "apenas poderá ser feito pelos adeptos portugueses", mediante revista com proibição de entrada de objetos de vidro, explicou o subcomissário André Rodrigues, do Comando Metropolitano do Porto. Por motivos de segurança, a estação de metro dos Aliados não vai estar a funcionar.

Na invicta, há ainda ecrãs gigantes na Alfândega, local destinado a portugueses e holandeses, bem como buffer zones na praça Velasquez (Portugal) e jardim de Paulo Vallada (Holanda). Em Guimarães, os ingleses podem assistir ao jogo no pavilhão multiusos e os suíços no parque da cidade. São esperados 11 mil ingleses e três mil suíços, na Cidade Berço, ligeiramente menos que no jogo da meia-final.

Para o jogo do terceiro e quarto lugar, os adeptos suíços "deslocam-se em dois autocarros desde Paranhos" e os ingleses "em oito ligações de comboio" especialmente criadas para o evento, referiu o comissário Ricardo Amaral, do Comando Distrital de Braga.