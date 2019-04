Hugo Miguel é o árbitro do Sporting - Benfica

JN Hoje às 09:46 Facebook

O dérbi entre Sporting e Benfica, esta quarta-feira, vai ser arbitrado por Hugo Miguel, da AF Lisboa.

Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa, é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem para dirigir o dérbi entre o Sporting e Benfica, esta quarta-feira, referente à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Trata-se do segundo clássico em que o árbitro de 42 anos vai marcar presença esta temporada. O primeiro foi também em Alvalade, palco do jogo desta quarta-feira, no empate a zero entre Sporting e F. C. Porto.

De resto, também esta época, Hugo Miguel esteve em dois jogos do Sporting e outros tantos do Benfica.

No caso dos leões, além do empate com o F. C. Porto, esteve ainda na derrota do conjunto de Alvalade contra o Portimonense, por 4-2, quando José Peseiro era ainda técnico leonino. No que diz respeito a partidas do Benfica, Hugo Miguel esteve no triunfo das águias sobre o Desportivo das Aves, por 3-0, e também na última eliminatória da Taça de Portugal, na qual as águias eliminaram o Vitória de Guimarães, vencendo por 1-0 na cidade-berço.

Refira-se que os assistentes de Hugo Miguel vão ser André Campos e Rui Teixeira, estando a tarefa de quarto árbitro entregue a André Narciso.

Quanto ao VAR, Nuno Almeida foi o nomeado, contando com o auxílio de António Godinho.

Sporting e Benfica jogam, esta quarta-feira à noite, a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, após as águias terem ganho, por 2-1, na primeira partida, no Estádio da Luz. A equipa que levar a melhor na eliminatória vai defrontar na final o F. C. Porto, que afastou o Braga.