Hugo Miguel é o árbitro escolhido para apitar o Benfica-Sporting, esta quarta-feira à noite.

Tiago Martins vai estar no video-árbitro do "dérbi" de Lisboa, às 21.30 horas desta quarta-feira. Árbitro da Associação de Futebol de Lisboa, Hugo Miguel terá como assistentes Ricardo Santos e Nuno Roque. O quarto árbitro é António Nobre.

Será o quarto jogo entre grandes que o árbitro de Lisboa dirige e apenas o segundo dérbi, depois de ter estado no Sporting-Benfica da época 2013/2014, em Alvalade, que terminou empatado a 1-1.

Em épocas posteriores, Hugo Miguel esteve ainda no Sporting-FC Porto de janeiro de 2016, com vitória dos 'leões' por 2-0, e num FC Porto-Sporting, em fevereiro do último ano, então com triunfo dos 'dragões', por 2-1.

O Benfica, terceiro classificado, com 36 pontos, recebe o Sporting, que é segundo com os mesmos 39 pontos do F. C. Porto, que lidera o campeonato.

O Conselho de Arbitragem divulgou ainda o árbitro escolhido para a visita do líder F. C. Porto ao Feirense, também da 16.ª jornada, que será Fábio Veríssimo, da Associação de Leiria.

Os "dragões" jogam em Santa Maria da Feira, às 20.15 horas, enquanto o "dérbi" de Lisboa se disputa a partir das 21.30 horas.