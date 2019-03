Hulk agradece presente de Cristiano Ronaldo

JN Ontem às 23:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo presenteou Hulk, ex-jogador do F. C. Porto, e o brasileiro fez questão de agradecer o gesto do craque português.

O internacional português enviou camisolas da Juventus autografadas para os filhos de Hulk, realizando o sonho dos mais novos. O brasileiro, ex-F. C. Porto e atualmente no Shangai SIPG, agradeceu o gesto nas redes sociais.

"Obrigado @cristiano pelas camisas autografadas para os meus filhos. Você realizou o sonho deles, e eu como pai te agradeço demais! Que DEUS possa te abençoar sempre. Que você continue sendo essa máquina de fazer gols! Sucesso sempre Robozão", escreveu.