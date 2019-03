Hulk e Fernando negoceiam compra do Aliados de Lordelo

António Orlando Hoje às 10:12 Facebook

Os jogadores Hulk (Shanghai SIPG) e Fernando (Galatasaray) estão em negociações para investir no Aliados de Lordelo, quarto classificado da Divisão de Elite da A. F. Porto, através da constituição de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD).

Porém, a presidência da SAD do Lordelo não será ocupada pelos antigos jogadores do F. C. Porto, mas sim pelo empresário Nuno Ferreira, atual diretor-geral do Portimonense e irmão do ex-presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira, ambos de Lordelo. Outra peça importante é Joaquim Mota, ex-presidente de Junta de Freguesia de Lordelo e irmão do treinador José Mota, atual presidente da Assembleia-Geral do Aliados.

Hulk foi, ontem, à Câmara de Paredes apresentar o projeto para revitalizar o clube. "Vamos ver como corre a reunião", disse ao JN Hulk, mas depois, à saída, o avançado limitou-se a ser irónico: "Projeto só o da minha casa". Fonte da Autarquia contactada pelo nosso jornal não fez qualquer comentário sobre o assunto. Já Joaquim Mota, um dos elementos da comitiva que reuniu com o presidente da Câmara Municipal, mostrou-se disponível "para ajudar até porque gostava muito de ter um clube de Paredes na Liga".