Hulk mostra o novo avião privado

O ex-jogador do F. C. Porto Hulk, que atualmente joga nos chineses do Shanghai SIPG, revelou, nas redes sociais, fotografias da nova aquisição, um jato personalizado.

Aos 32 anos, o avançado Hulk é o segundo jogador mais bem pago a jogar no campeonato chinês. O jogador brasileiro que deu nas vistas para o futebol internacional ao serviço do F. C. Porto, recebe 363 mil euros por semana, 1.45 milhões de euros por mês e cerca de 17.4 milhões de euros por ano.

Hulk, que esta época se sagrou campeão pelo Shanghai SIPG, está de férias e mostrou a nova aquisição, um avião personalizado, com a sua imagem e assinatura. O aparelho é um Hawker 800, com capacidade para oito passageiros e com alcance de 4700 quilómetros.