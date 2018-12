Hoje às 19:15 Facebook

Hulk, ex-futebolista do F. C. Porto, percorre a carreira e elege a goleada ao rival da Luz com o ponto mais alto. E declara-se ao Porto, cidade e clube. "É a minha segunda casa".

De férias no Brasil, o jogador de 32 anos, recentemente consagrado campeão da China pelo Shangain SIPG, deu uma entrevista ao canal brasileiro Esporte Interativo e recordou os quatro anos de glória passados no F. C. Porto.

"Tive alguns jogos inesquecíveis, mas o mais memorável foi o 5-0 no F. C. Porto-Benfica em 2010. Marquei dois golos e fiz uma assistência", disse o avançado brasileiro, que passou pelos dragões entre 2008 e 2012.

Givanildo de Souza recorda os tempos passados na Invicta e declara-se abertamente: "O Porto é a minha segunda casa. Só tenho de agradecer todo o carinho que recebi do clube e da cidade. Aconteceram coisas surreais, na rua, nos restaurantes... Quando ia jantar com a família nem me deixavam pagar a conta. Só tenho de agradecer todo esse carinho".

Da passagem pelo Dragão ficou, ainda, o que Hulk observa como um facto que o envaidece. "Quando o F. C. Porto comemorou 120 anos e inaugurou o Museu, escolheram o melhor onze do clube e eu fui o mais votado de todos. Tem lá uma estátua minha", disse o craque brasileiro.