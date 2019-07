Húngaro Michelisz estabelece novo recorde no Circuito Internacional de Vila Real

Hoje às 14:49 Facebook

O húngaro Norbert Michelisz (Hyundai) estabeleceu, este sábado, um novo recorde no Circuito Internacional de Vila Real na sessão de qualificação para o WTCR, ao realizar a sua melhor volta em 1.59,498 minutos.

O piloto da Hyundai bateu o anterior recorde, na posse do sueco Thed Björk (Lynk & Co) desde a prova do ano passado do Mundial de CArros de Turismo, por 326 milésimos de segundo.

"Foi, provavelmente, a melhor volta da minha vida", comentou o antigo companheiro de equipa de Tiago Monteiro na Honda em 2017. "Não havia hipótese de ir mais rápido", disse o piloto húngaro, que parte da "pole position" para a primeira das três corridas do fim de semana.

O português Tiago Monteiro (Honda) sairá do 15.º lugar da grelha.