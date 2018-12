Reis Pinto Hoje às 14:45 Facebook

Dois amigos, dois campeões, um carro de ralis e um todo-o-terreno juntaram-se num encontro improvável em Baltar. Armindo Araújo, Campeão Nacional de Ralis num Hyundai i20 R5, e José Ramos, Campeão Nacional de TT numa Toyota Hilux.

Os dois pilotos percorreram a pista que serviu de palco ao Shakedown ao Rali de Portugal deste ano nos seus carros, sem qualquer outro objetivo que não fosse mostrar a magia do desporto automóvel e depois trocaram de "montada". João Ramos fez-se à pista no Hyundai i20 e Armindo Araújo guiou pela primeira vez a Hilux, num espetáculo presenciado por algumas dezenas de pessoas.

"A ideia surgiu dada a relação muito forte entre as duas disciplinas, que, no fundo. São duas vertentes diferentes dos ralis. Achei que era interessante colocar os dois campeões frente-a-frente e, por acaso, o Armindo Araújo é meu amigo desde há longos anos. Além de que são duas marcas do grupo Salvador Caetano [ainda que concorrentes nos ralis]. No ano passado cheguei a contactar o Tiago Monteiro, mas era mais complicado, pois são disciplinas automóveis - Velocidade e TT - completamente diferentes. Decidi, por isso, juntar dois campeões de ralis no seu sentido mais lato. Foi um dia diferente, muito giro para nós, pilotos e para quem assistiu. A ver vamos se teremos outras realizações semelhantes", referiu, ao JN, João Ramos, piloto da Toyota Caetano Motorsport.

Já Armindo Araújo, piloto oficial do Team Hyundai Portugal destacou a "excelência da iniciativa", que este ano acabou por juntar dois amigos. No final deste "Encontro de Campeões", Armindo Araújo realçou que os principais desafios foram lidar com a maior altura e peso da Hilux, que obrigavam a "antecipar reações".

"Fica-se com a sensação que esta pickup aguenta tudo", referiu o piloto da Vila das Aves, "e a condução não é assim tão diferente nem das pickup's que já pilotei [Mitsubishi Strakar] nem do Hyundai. Temos apenas de mudar o chip, pois esta Hilux está ao nível das melhores do Mundo e anda de uma forma que não julgava possível".

Já João Ramos não escondia o o prazer que lhe deu pilotar o i20 R5. "Foi a minha primeira experiência um carro de ralis e gostei. Quando fiz as voltas de reconhecimento ao lado do Armindo fui observando a forma como ele conduzia e a base é exatamente a mesma da pickup, Depois foi só adaptar a minha forma de conduzir, Mas considero que é mais difícil passar para a Hilux que o inverso", afirmou, não colocando de parte a hipótese de fazer um ou outro rali. "Quando a Toyota tiver um R5 [uma das categorias de carros de rali]", referiu João Ramos, um dos mais ecléticos pilotos portugueses, que já passou por quase todas as disciplinas do automobilismo.