O jogador sueco Zlatan Ibrahimovic estreou-se, este sábado, com a camisola dos norte-americanos do Los Angeles Galaxy a marcar dois golos decisivos, um dos quais um remate de 35 metros que surpreendeu o guardião do Los Angeles FC.

Ibrahimovic, de 36 anos, entrou em campo aos 70 minutos e marcou o seu primeiro golo na liga norte-americana de futebol (MLS) aos 77 minutos, com um tiro de longe a aproveitar o adiantamento do guarda-redes, restabelecendo a igualdade na partida (3-3).

O sueco, que não fazia um jogo oficial desde dezembro, voltou a marcar, aos 90+1, e garantiu a vitória por 4-3 à equipa do Los Angeles Galaxy, com qual fez o seu primeiro treino somente na sexta-feira.

A partida de Zlatan Ibrahimovic do Manchester United, equipa comandada pelo português José Mourinho, foi anunciada a 22 de março.

Ibrahimovic chegou ao Manchester United proveniente dos franceses do Paris Saint-Germain, e marcou 29 golos em 53 partidas com os 'diabos vermelhos', conquistado três títulos: Liga Europa e Taça da Liga e Supertaça inglesas.

O jogador iniciou a carreira nos suecos do Malmoe e destacou-se nos holandeses do Ajax, transferindo-se depois para o futebol italiano. Em Itália, passou primeiro pela Juventus e depois pelo Inter de Milão, antes de rumar a Espanha para representar o Barcelona, voltando depois a Itália para o AC Milão, primeiro por empréstimo e depois definitivamente, seguindo-se o Paris Saint-Germain.