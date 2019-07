Ibrahimovic considera-se "um Ferrari no meio de Fiats"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:31 Facebook

Zlatan Ibrahimovic voltou a dar que falar. O jogador sueco, atualmente na Major League Soccer (MLS), recusou comparações com Carlos Vela e considerou-se o melhor jogador da liga norte-americana de futebol.

Se de um lado há Carlos Vela dos Los Angeles FC com bons registos - 19 golos e 12 assistências -, do outro há um Ibrahimovic dos LA Galaxy sem papas na língua e fiel a um estilo muito próprio. Numa altura em que se avizinha um dérbi de Los Angeles, o avançado sueco foi confrontado com os números do mexicano e não teve dúvidas: "continuo a ser o melhor jogador da MLS. Por uma grande distância", atirou em entrevista à ESP, comparando as idades.

"Está no auge da carreira? Quantos anos tem ele? 29? E está a jogar na MLS no seu melhor momento? Onde é que eu estava com 29 anos? Na Europa. Grande diferença", disse o sueco de 37 anos, que soma três assistências e 13 golos em 16 golos.

Ibrahimovic foi mesmo mais longe e comparou a qualidade do futebol europeu com o futebol norte-americano.

"A MLS não é do nível do futebol europeu, para ser sincero. Antes, jogava com futebolistas que estavam ao meu nível ou próximo dele, o que ajudava o jogo a fluir melhor. Agora, é como se eu fosse um Ferrari no meio de Fiats. O que acontece é que o Ferrari pode virar um Fiat ou o Fiat virar um Ferrari", sublinhou.

O sueco chegou à MLS em 2018, depois de ter passado por clubes como Ajax, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, AC Milan, PSG e Manchester United.