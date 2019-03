Icardi regressa aos treinos do Inter de Milão após polémica

Hoje às 15:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Atacante argentino ficou sem a braçadeira de capitão e estava sem treinar há mais de um mês

O futebolista argentino Mauro Icardi voltou esta quinta-feira aos treinos do Inter de Milão, após seis semanas de ausência devido a um conflito relativo à extensão do seu contrato com o clube. O atacante estava ausente desde 13 de fevereiro, quando lhe foi retirada a braçadeira de capitão. O jogador de 26 anos disse ter uma lesão no joelho, mas o clube afirmou que os testes médicos não revelaram qualquer problema.

Icardi voltou hoje aos treinos para trabalhar com um grupo reduzido, já que maior parte dos jogadores do Inter de Milão está ausente em compromissos internacionais. O regresso do jogador argentino acontece num momento em que ainda não renovou contrato, depois de longas negociações entre Wanda Nara, sua esposa e agente, e o clube italiano.

Com a reintegração nos treinos, Mauro Icardi, melhor marcador da liga na época passada, a par de Ciro Immobile, com 29 golos, pode regressar aos relvados no dia 31 de março, em jogo do campeonato italiano frente à Lázio.