II Liga: Horários da última jornada já são conhecidos

09 Maio 2018 às 18:47 Facebook

Twitter

A Liga divulgou, esta quarta-feira, os horários da última jornada da II Liga. A maioria dos jogos serão disputados de manhã.

Os jogos da última jornada da II Liga serão quase todos disputados na manhã de sábado, 12 de maio, com exceção do Nacional-V.Guimarães B e o Real-Gil Vicente, que se jogam no domingo.

O clássico entre o Benfica B e o F. C. Porto B, no Seixal, está agendado para sábado, às 11.15 horas.

Datas da última jornada da II Liga:

Sábado, 12 de maio

Varzim-Académica, 11.15 horas

Oliveirense-Arouca, 11.15 horas

Sporting B- Braga B, 11.15 horas

Académico de Viseu-Santa Clara, 11.15 horas

Benfica B-FC Porto B, 11.15 horas

Covilhã-Penafiel, 11.15 horas

Famalicão-Leixões, 11.15 horas

Cova da Piedade-União da Madeira, 11.15 horas

Domingo, 13 de maio

Nacional-Vitória de Guimarães B, 10.15 horas

Real-Gil Vicente, 16 horas