Iker Casillas divulga imagem no hospital e deixa mensagem

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:10, atualizado às 20:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Iker Casillas divulgou, esta quarta-feira, uma foto no quarto do hospital onde está internado, após ter sofrido um enfarte agudo do miocárdio.

"Está tudo controlado por aqui. Foi um grande susto mas estou com as forças intactas", escreveu o guarda-redes espanhol nas redes sociais.

Esta quarta-feira, Iker Casillas foi internado de urgência no Hospital CUF Porto devido a um problema cardíaco. O F. C. Porto já tinha esclarecido que o guarda-redes espanhol sofreu um enfarte agudo do miocárdio e estava "bem, estável e com o problema cardíaco resolvido".

Também a mulher, Sara Carbonero, partilhou nas redes sociais uma foto ao lado do marido no hospital a confessar que "felizmente não passou de um susto".

A notícia do enfarte de Iker Casillas correu o mundo e, nas redes sociais, multiplicam-se as mensagens de solidariedade para com o guarda-redes do F. C. Porto. Amigos, colegas de profissão e clubes não deixaram de desejar rápidas melhoras ao guardião espanhol. São exemplos Cristiano Ronaldo, Figo, David Beckham, assim como Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, a Federação Portuguesa de Futebol e a FIFA.