Iker Casillas diz que foi "um prazer" poder assistir ao futebol de Iniesta

O guarda-redes do F.C. Porto Iker Casillas, antigo futebolista no Real Madrid, deixou esta sexta-feira uma mensagem de agradecimento a Andrés Iniesta pelo seu contributo ao futebol.

"Foi um prazer poder desfrutar do teu futebol em Espanha e poder partilhar o balneário contigo. Juntos, ganhámos algo bonito [Mundial de 2010 e nos Europeus de 2008 e 2012]. Em separado, tivemos a máxima das rivalidades, mas sempre com um enorme respeito. Boa sorte nesta tua nova etapa, Iniesta", escreveu o internacional espanhol no Twitter.

Casillas e Iniesta foram rivais em Espanha durante 15 anos e colegas na seleção espanhola desde 2006.

O Sporting também deixou uma mensagem ao médio do Barcelona, dizendo que tinha sido "um prazer" recebê-lo em Alvalade em 2017, para a disputa da fase de grupos da Liga dos Campeões, numa mensagem ilustrada num 'despique' entre Iniesta e Gelson Martins.

O futebolista espanhol Andrés Iniesta anunciou que vai deixar o FC Barcelona no final da temporada, após 22 anos no clube.