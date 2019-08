Iker Casillas inscrito para jogar na liga portuguesa

Hoje às 14:31, atualizado às 14:35 Facebook

Afinal, Iker Casillas ainda não arrumou as luvas. O guarda-redes foi inscrito como futebolista na Liga portuguesa de futebol.

O espanhol consta da lista oficial de jogadores do F. C. Porto na Liga de Futebol e aparece também no site do F. C. Porto como um dos cinco guarda-redes do plantel.

Se as condições médicas o permitirem, Iker Casillas poderá estar à disposição de Sérgio Conceição.

A 1 de maio, Iker Casillas sofreu um enfarte do miocárdio durante um treino. Nunca chegou a dar como certo o fim da carreira, mas a 15 de julho foi anunciado como fazendo parte da estrutura técnica do F. C. Porto.