Nuno Barbosa Hoje às 18:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Nome consagrado na história do futebol Mundial, Iker Casillas só movimenta paixões. De tal forma que, cedo na carreira, ainda no Real Madrid, foi-lhe colado o rótulo de "Santo".

Dono de um palmarés invejável, onde figuram o títulos mais desejados por qualquer futebolista, tanto a nível de seleções como de clubes, o espanhol foi empurrado do Real Madrid, mas nem assim abriu guerra ao clube, preferindo, inclusivamente, dar a outra face, aquela por onde correram as lágrimas na despedida daquela que foi a sua casa durante 25 anos.

O F. C. Porto abriu-lhes as portas e Casillas aceitou entrar com humildade, mostrando que a fama nunca lhe subiu à cabeça. Conquistou assim os adeptos azuis e brancos e, também por cá, conseguiu tocar o coração dos rivais, como se viu nesta hora de aperto, ao ter recebido palavras de conforto tanto por parte do Benfica como do Sporting.

Ao serviço dos azuis e brancos enriqueceu o currículo, para já, com um campeonato português e uma Supertaça Cândido de Oliveira. Foi também pelo F. C. Porto que começou a bater recordes na Liga dos Campeões, prova na qual, por exemplo, ninguém jogou mais vezes do que ele.

Iker Casillas vai na quarta temporada ao serviço do F. C. Porto, mas tornou-se portista muito antes e, ainda recentemente, alargou a ligação ao clube por mais um ano, até 2020, com outro de opção. Sinal de que se deixou adotar com orgulho pelo clube e pela cidade, que projetou por todo o Mundo por força do mediatismo que tem e que vai muito para lá das fronteiras da Península Ibérica.

Agora está a lutar pela defesa mais importante de uma carreira notável e, como sempre, com o apoio de todos.