Espanhol está a ser acompanhado pelo cardiologista Filipe Macedo. Nélson Puga e mais dois clínicos elogiados.

"Não posso deixar de agradecer ao hospital, ao doutor Nélson [Puga], a todos no F. C. Porto que me fizeram chegar rapidamente aqui. A todos que permitiram que pudesse ter uma assistência rápida e, desta forma, minorar os efeitos do enfarte. Agradecer a Filipe Macedo, a Isabel Quelhas, a João Carlos Silva que me fez o cateterismo...".

Nas despedidas do Hospital CUF, no Porto, Iker Casillas agradeceu a quatro médicos pelo nome próprio, sendo que um deles, Filipe Macedo, também é o cardiologista de Pinto da Costa e já foi rotulado pelo presidente como um dos homens que o ajudaram a ressuscitar depois de ter sido operado ao coração. Agora, recebeu nova menção honrosa mas por parte de Casillas. Filipe Macedo concluiu a licenciatura em medicina há 41 anos e possui o título de especialista de cardiologia europeu. Fez provas de doutoramento com o tema "Ecocardiografia de sobrecarga - análise da experiência pessoal".