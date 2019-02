Hoje às 12:43 Facebook

Imagens captadas pelas câmaras de videovigilância do centro de formação do Flamengo, onde um incêndio matou dez jovens e deixou três feridos, na sexta-feira, mostram o fogo a consumir o edifício, e rapazes a fugir das chamas.

O vídeo em causa integra um rol de imagens que foram cedidas pelo gabinete de crise do clube de futebol às autoridades.

Na sexta-feira à noite, depois daquela que foi descrita como "a maior tragédia dos 123 anos de história" do clube, dezenas de pessoas participaram numa missa de homenagem às vítimas do incêndio no centro de treinos do Flamengo que tirou a vida a dez jovens da instituição de futebol.