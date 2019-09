Impedida de corre, Semenya vai jogar futebol

Hoje às 18:15 Facebook

Impedida de correr nos Mundias de Doah, por alegada ambiguidade morfológica, que lhe triplica os níveis de testosterona habituais numa mulher, a bicampeã olímpica dos 800 metros troca as pistas do atletismo pelos relvados do futebol.

Suspensa pela Federação Internacional de Atletismo, Caster Semenya, de 28 anos, investe na carreira de futebolista. Ainda assim, a sul-africana não desiste do atletismo e tem nova batalha judicial pela frente: para poder competir, terá de ser submetida a um tratamento durante seis meses que reduza o nível de testosterona no sangue a um nível que não lhe permita ter "vantagem competitiva", o que a corredora se recusou a fazer, recorrendo ao Tribunal Arbitral do Desporto.

Enquanto não chega a decisão do TAD, Semenya vai tentar a carreira como jogadora de futebol. Começou a treinar no JVW FC, da África do Sul, e espera estrear-se a nível competitivo na próxima temporada, uma vez que não pode ser inscrita para a época 2019, devido ao fecho do mercado.

"Estou grata por esta oportunidade e espero poder retribuir a todos aqueles que tornaram possível a minha presença aqui", disse Semenya, citada pelo site do clube.