Imprensa árabe garante que Rui Vitória vai assinar pelo Al Nassr

O treinador do Benfica poderá rumar em breve ao Al Nassr. A garantia é dada pela imprensa árabe que dá conta de que o técnico português está perto de assinar pelo clube saudita.

A primeira notícia foi dada ainda na quinta-feira, pelo portal Al-Jazirah que escreveu que "em dois dias" Rui Vitória estaria a caminho do clube que atualmente ocupa o segundo lugar do campeonato da Arábia Saudita, atrás do Al Hilal, treinado por Jorge Jesus.

Esta sexta-feira, foi o jornal online "Koora" a dar como certa a chegada do treinador dos encarnados "nos próximos dias". Segundo a mesma publicação, o Al-Nassr já terá mesmo chegado a acordo com o Benfica e com o treinador. A confirmar-se a contratação, o treinador bicampeão de Portugal ao serviço do Benfica vai substituir Hélder Cristóvão, que em Portugal treinou a equipa B do Benfica.

Rui Vitória esteve muito perto da saída do Benfica esta temporada, mas foi segurado por Luís Filipe Vieira que lhe deu um voto de confiança. O interesse dos árabes já tinha sido noticiado nessa altura, mas o técnico português permaneceu ao serviço do Benfica, arrancado uma série de bons resultados, que já vão nas sete vitórias consecutivas.

O Benfica segue no segundo lugar da Liga, estando ainda a disputar a Taça de Portugal e a Taça da Liga. A época menos conseguida na Liga dos Campeões ditou a passagem do clube para a Liga Europa.